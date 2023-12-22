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На Дегтярной горящий "Мерседес" потушили до прибытия пожарных
Сегодня, 11:49
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На Дегтярной горящий "Мерседес" потушили до прибытия пожарных

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Центральном районе сегодня, 15 апреля, произошел пожар. На Дегтярной улице  у дома № 1 вспыхнул "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:11. Выяснилось, что происходило горение в моторном отсеке.

Спасать водителя отправились 10 пожарных и две спецмашины. Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово произошел пожар в двухкомнатной квартире.

Фото: Piter.tv
             

Теги: дегтярная улица, мерседес, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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