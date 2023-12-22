На Дегтярной горящий "Мерседес" потушили до прибытия пожарных

В Центральном районе сегодня, 15 апреля, произошел пожар. На Дегтярной улице у дома № 1 вспыхнул "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:11. Выяснилось, что происходило горение в моторном отсеке.
Спасать водителя отправились 10 пожарных и две спецмашины. Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Парголово произошел пожар в двухкомнатной квартире.
Фото: Piter.tv
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