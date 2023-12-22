В Парголово произошел пожар в двухкомнатной квартире

В Парголово сегодня, 15 апреля, произошел пожар. На улице Михаила Дудина в доме № 23, корпус 1, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 8:28. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади один квадратный метр.
Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они тушили пламя в течение получаса. В 8:56 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на проспекте Косыгина горел Volkswagen.
Фото: Piter.tv
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