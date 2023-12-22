На проспекте Косыгина горел Volkswagen

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 15 апреля, произошел пожар. На проспекте Косыгина у дома 2 вспыхнула иномарка Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:40. В автомобиле марки "Volkswagen" огонь уничтожил все сгораемые части.

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Они боролись с огнем в течение 17 минут. В 00:57 пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv