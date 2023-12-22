  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Косыгина горел Volkswagen
Сегодня, 9:09
163
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Косыгина горел Volkswagen

0 0

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 15 апреля, произошел пожар. На проспекте Косыгина у дома 2 вспыхнула иномарка Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:40. В автомобиле марки "Volkswagen" огонь уничтожил все сгораемые части.

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Они боролись с огнем в течение 17 минут. В 00:57 пожар потушили. 

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что обезглавленного котёнка нашли в коляске во Всеволожске.

Фото: Piter.tv

Теги: горел volkswagen, мчс, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии