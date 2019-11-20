На Дальневосточном трамвай сбил двоих петербуржцев, один погиб

В Невском районе Петербурга вечером 19 ноября произошла смертельная авария с участием трамвая. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они объяснили, что на Дальневосточном проспекте общественный транспорт сбил двоих человек. Один из пострадавших скончался на месте. Его сразу же накрыли с головой покрывалом.

Известно, что немногим ранее еще один трамвай совершился на участке техническую остановку. Он выпустил людей из салона вблизи недавно установленного памятника Даниилу Гранину. В результате пассажиры решили перебежать трассу, но встречный трамвай их снес с путей.

Техническая остановка была, выпустили людей, и встречный трамвай снес их прокомментировали свидетели событий

В "Горэлектротрансе" прокомментировали ситуацию. В Ведомстве подтвердили, что вне зоны пешеходного перехода сбиты двое людей. Инцидент произошел около 22:49. Сотрудники организации не уточнили, действительно ли пострадавший и погибший выли из трамвая. Отметим, что на данный момент выживший госпитализирован.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

