На Дальневосточном проспекте насмерть сбили женщину

Личность погибшей устанавливается.

На Дальневосточном проспекте Петербурга автомобиль насмерть сбил женщину. Об этом днем 19-го июня сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По сведению УГИБДД по Петербургу, ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода в 12 часов дня. Женщина средних лет попала под колеса автомобиля. Она скончалась от полученным травм. Ее личность устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка. За рулем иномарки был тридцатилетний мужчина.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как женщина за рулем игнорировала полицейских.

Фото: vk.com/spb_today