Женщина за рулем демонстративно игнорировала сотрудников ГИБДД

Беседу с инспектором она вела с бутылкой в руках.

Во вторник, 18-го июня, на Литейном проспекте сотрудники ГИБДД остановили машину, которая проехала на красный свет. От женщины пахло алкоголем, а рядом с ней сидел мужчина с открытой бутылкой спиртного. Очевидцами сцены с сотрудниками ГИБДД стали очевидцы из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Женщина демонстративно слушает музыку в наушниках, а также курит за рулем и держит бутылку. Алкотестер подтвердил ее нетрезвое состояние. Далее она была вынуждена отправиться в полицейский отдел, где на нее было составлено административное правонарушение.

Ранее Piter.TV рассказал о злоумышленнике, который разбивал стекла в автомобилях и доставал из них ценные вещи.

Фото: vk.com/unreleased_dtp