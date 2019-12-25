Приемщика стеклотары на заводе "Пигмент" насмерть придавило железной конструкцией

Личность мужчины еще не установили, на вид ему около 60 лет.

В среду, 27 мая, в полицию позвонил дворник, работающий на заводе "Пигмент" на Дальневосточном проспекте. Мужчина рассказал, что на территории предприятия насмерть придавило железом одного из рабочих. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на месте полиция выяснила, что погибшим оказался 60-летний приемщик стеклотары, его личность пока не установили. Как выяснилось, незадолго до смерти мужчина распиливал металл, но конструкция не выдержала и упала прямо на рабочего. Приехавшие медики скорой помощи только констатировали смерть стеклоприемщика.

Рабочий был одет в две пары штанов, черную куртку, черные ботинки, оранжевые перчатки. В кармане куртки полиция обнаружила простой мобильный телефон черного цвета.

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