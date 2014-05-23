На Дальнем Востоке сократилось число выпускников, не сдавших ЕГЭ

Наталья Третьяк прокомментировала итоги соглашения, которое было подписано на ВЭФ год назад.

Количество выпускников на Дальнем Востоке, которые не сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ), сократилось в разы. Кроме этого увеличился средний тестовый балл выпускников школ. Соответствующее заявление сделала генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк на профильной сессии. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мы поставили для себя задачу изменить ситуацию, буквально год назад были подписаны соглашения с дальневосточными субъектами. <...> Мы выработали конкретные рекомендации, скорректировали учебные программы. К чему мы пришли? Число детей, которые не сдали ЕГЭ, сократилось в разы, в некоторых случаях - в семь раз. Наталья Третьяк, глава "Просвещения"

Известно, что специалисты из "Просвещения" проанализировали результаты ЕГЭ прошлого года по всем субъектам российского региона. В среднем оказалось, что примерно треть учеников не проходили минимальный балл сдачи. В большей степени речь идет о профильных экзаменов. В презентации Натальи Третьяк за пример взят город Хабаровск. В этом населенном пункте доля выпускников, набравших более 80 баллов по математике, увеличилась с 1, до 12,6 процентов, по физике с 5,67 до 9,94 процентов, по химии - с 12,25 до 17,92 процентов, по биологии - с 1,8 до 5 процентов. Также известно, что средний тестовый балл ЕГЭ по математике увеличился с 51,5 до 62,85 процентов в текущем году, по физике - с 52,69 до 59,15 процентов, по химии - с 52,3 до 57,37 процентов, а по биологии - с 48,8 до 50,6 процентов.

Суд Петербурга вынес решение по делу школьницы за шпаргалку на ЕГЭ.

Фото и видео: ВЭФ 2024