На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Таким способом депутаты надеются привлечь население в регион.

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. Если законопроект примут, то жители региона будут выходить на пенсию в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Автором инициативы выступил депутат Николай Харитонов. Предложение стало возможно из-за слишком суровых погодных условий. Необходимость изменений обосновывается низкими зарплатами, небольшой продолжительностью жизни и снижением покупательной способности жителей региона.

Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация комментирует политик

Одним из таких методов станет возможность выхода на пенсию на 5 лет раньше, чем в остальных регионах. Известно, что реализация данного проекта обойдется чиновникам в 16,2 миллиарда рублей. Проект уже направлен на рассмотрение правительству.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости.

Фото: Piter.tv

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