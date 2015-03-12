На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

По задумке новый населенный пункт появится после объединения Владивостока, Артема и еще одного города.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в ДФО может появиться первый город-миллионник. Об этом он сказал в интервью изданию РБК

По словам Чекункова, это станет возможным при объединении Владивостока, Артема и еще не построенного нового города-спутника.

Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Он отметил, что название связал напрямую с достижением СССР, связанного с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Напомним, такое же обоснование в прошлом году представляли разработчики отечественного препарата от COVID-19 "Спутник V".

Чекунков подчеркнул, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров.

Фото: newsvl.ru