На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в ДФО может появиться первый город-миллионник. Об этом он сказал в интервью изданию РБК
По словам Чекункова, это станет возможным при объединении Владивостока, Артема и еще не построенного нового города-спутника.
Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки.
Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития
Он отметил, что название связал напрямую с достижением СССР, связанного с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Напомним, такое же обоснование в прошлом году представляли разработчики отечественного препарата от COVID-19 "Спутник V".
Чекунков подчеркнул, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров.
Фото: newsvl.ru
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