В Минобороны объяснили, что такой проект существовал еще во время СССР.

Российский министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Специалист полагает, что в регионе следует развить три-пять крупных городов, которые в свою очередь станут отраслевыми экономическими центрами. Об этом чиновник сообщил коллегам во время встречи с сотрудниками Сибирского отделения РАН.

Проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт привел в доказательство своих слов планы, которые существовали в советское время еще до распада Советского Союза. Шойгу заметил, что тогда чиновники не смогли реализовать программу по "известным причинам".

Шойгу допустил строительство нескольких научно-промышленных центров в Сибири.

Фото: Минобороны России