Шойгу допустил строительство нескольких научно-промышленных центров в Сибири

Глава Минобороны РФ сказал, что такие города должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Об этом он заявил в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Сначала Шойгу заявил о строительстве трех крупных городов, но потом увеличил их количество до пяти. Он предположил, что в каждом из населенных пунктов могли бы проживать от 500 тысяч до 1 млн человек. Каждый город специализировался бы на конкретных сферах деятельности. Шойгу вспомнил о планах, существовавших еще во времена СССР. Подобные идеи озвучивались властями до начала 90-х годов. Однако, ситуация в стране помешала их реализации.

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