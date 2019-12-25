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Шойгу допустил строительство нескольких научно-промышленных центров в Сибири
Сегодня, 19:29
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Шойгу допустил строительство нескольких научно-промышленных центров в Сибири

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Глава Минобороны РФ сказал, что такие города должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Об этом он заявил в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Сначала Шойгу заявил о строительстве трех крупных городов, но потом увеличил их количество до пяти. Он предположил, что в каждом из населенных пунктов могли бы проживать от 500 тысяч до 1 млн человек. Каждый город специализировался бы на конкретных сферах деятельности. Шойгу вспомнил о планах, существовавших еще во времена СССР. Подобные идеи озвучивались властями до начала 90-х годов. Однако, ситуация в стране помешала их реализации.

Ранее мы сообщили, что в России может возникнуть дефицит сигарет.

Фото: pixabay

Теги: научно-промышленные центры, развитие россии, сергей шойгу, сибирь
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
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Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 20:04

Правильно . Можно построить парочку небольших городов , где-нибудь в тайге , для ссылки туда действующего правительства .

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