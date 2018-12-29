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На Дальневосточном грузовик рассыпал трубы на проезжей части
Сегодня, 13:45
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lesjasap

На Дальневосточном грузовик рассыпал трубы на проезжей части

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Сейчас дорога частично перекрыта из-за упавшего груза.

В Невском районе Петербурга грузовик рассыпал трубы на проезжую часть. Чудом ни одна конструкция не попала в ехавшие поблизости автомобили. Незначительный урон соседний транспорт получил, но все обошлось без осложнений ни для водителей и пассажиров, ни для самих машин. На данный момент сведений о пострадавших нет. Однако, местные жители отметили, что ситуация напомнила кадр из фильма "Пункт назначения".

Инцидент произошел на пересечении Народной улицы с Дальневосточным проспектом. На место вызваны экстренные службы и полиция.

Напомним, что полиция на севере Петербурга поймала около 200 нелегалов.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария, дальневосточный проспект, народная улица, пункт назначения, рассыпал трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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