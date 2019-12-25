На Дачном проспекте цыгане представились соцработниками и обокрали пенсионерку

Сумма ущерба составила 209 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию обратилась женщина 1931 года рождения. Она заявила, что к ней в квартиру д. 36 по Дачному проспекту пришли незнакомые мужчина и женщина и представились сотрудниками социальной службы и пенсионного фонда.

Мошенники воспользовались доверием пенсионерки и вошли в квартиру. После их короткого визита женщина обнаружила пропажу 209 000 рублей. Деньги находились на полке в комнате. Потерпевшая запомнила приметы преступников: оба они цыганской внешности, на вид около 30-35 лет, мужчина хромой на одну ногу.

Полиция разыскивает злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

Фото: Pixabay