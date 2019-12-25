На Цитадельской дороге завершается строительство современного лицея

Здание учебного заведения выполнено в форме корабля. В лицее откроется большая библиотека, мастерские, кабинеты для изучения иностранных языков, два бассейна.

На Цитадельской дороге продолжается строительство лицея на 550 мест. Работы уже завершаются, готовность объекта превышает 75 процентов. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Здание учебного заведения выполнено в форме корабля. Объект является частью социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект реализуется в рамках программы сотрудничества с инвесторами.

Строительство лицея началось летом 2023 года. На данный момент специалисты сделали монолитный каркас здания с несущими металлоконструкциями, внутренними стенами и перегородками. Инвестор проекта приступил к заключительному этапу кровельных и фасадных работ, ведутся работы по остеклению. Подрядчик выполнил работы по монтажу наружных и внутренних инженерных сетей. Отделка технических помещений уже готова, сейчас продолжаются чистовые отделочные работы на остальной площади лицея.

В июле в учебном заведении установят оборудование в столовой. Специалисты работают над благоустройством территории, где появится спортивный стадион и современный внутренний двор. Учебное заведение соответствует новому петербургскому стандарту. Здесь будут работать два бассейна, современное спортивное ядро и классы для занятий ремеслами и искусством.

В лицее создадут уникальный актовый зал. Планируется, что это будет пространство со стеклянным потолком. Актовый зал превратится в точку притяжения всего здания. Здесь будут стены-трансформеры и трибуны из HPL-панелей под дерево, которые выполняют функции ступеней и мест для зрителей во время мероприятий. В лицее сделают складные раздвижные перегородки, которые могут как отделить помещение от прилегающих к нему коридоров, так и соединять пространство в единое целое.

В лицее откроется библиотека с читальным залом, мастерские, кабинеты для изучения иностранных языков. На третьем этаже предусмотрен выход на крышу, там будут проводиться уроки во время хорошей погоды.

Объект рассчитан на 22 класса, из которых 8 предназначены для учеников младшего возраста, 14 – для средней и старшей школы. Лицей будет иметь инженерный профиль.

Ранее мы писали, что на Глухарской улице инвестор построил детский сад на 215 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"