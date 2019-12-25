На Чукотке завели дело на полицейского, который помещал задержанных в самодельную клетку

Представитель закона превысил должностные полномочия.

На Чукотке завели уголовное дело на сотрудника МВД, который помещал задержанных в самодельную клетку, установленную в сельском отделении полиции. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета. В надзорном ведомстве считают, что представитель закона превысил должностные полномочия.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий") продолжается. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие считает, что подозреваемый поместил в самодельную клетку 9 сентября прошлого года 21-летнюю девушку. В отношении гражданки полицейский применил насильственные методы, нанеся ей телесные повреждения. В течение 2020 года мужчина также незаконно сажал в эту клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Он лишал потерпевших на длительное время конституционного права на свободное перемещение.

Прокуратура запросила шесть лет колонии для Николая Платошкина.

Фото: сайт СУ СК РФ по Чукотскому АО

