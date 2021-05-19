Прокуратура запросила шесть лет колонии для лидера движения "За новый социализм"

Приговор будет оглашен 19 мая.

Прокуратура просит приговорить к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Против Платошкина было заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Также его обвиняют в распространении ложной информации о COVID-19. Платошкин вину не признал.

В ходе прений сторон в Гагаринском суде прокурор запросил для Платошкина реальный срок в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. собеседник ТАСС в суде

Отметим, уголовное преследование лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина началось в июне 2020 года. Следственный комитет проверил его видеоролики в интернете на предмет запрещенных действий.

Отмечается, что приговор будет оглашен 19 мая.

Ранее в Петербурге осудили троих мужчин за пытки и вымогательство в "Крестах".

Видео: YouTube / RusNews