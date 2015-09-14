В Петербурге осудили троих мужчин за пытки и вымогательство в "Крестах"

Осужденные избили палкой сокамерника ради 20 тысяч рублей.

Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Георгия Петрова, Антона Севастьянова, Константина Тулинова, которых обвинили в пытках и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что 18 июля 2019 года подсудимые, находившиеся на тот момент в "Крестах", потребовали от сокамерника 20 тысяч рублей. Потерпевшего избивали деревянной палкой и снимали все происходящее на видео. Дело получило широкий общественный резонанс, когда кадры утекли в сеть.

Мать потерпевшего, опасаясь за его жизнь, перевела вымогателям 3 тысячи рублей.

Всех троих признали виновными. Петрову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Севастьянова отправили в колонию особого режима на 5 лет, Тулинов пробудет в колонии строгого режима 5 лет и 8 месяцев. После случившегося также уволили троих сотрудников "Крестов".

Ранее в Петербурге назначили первый реальный срок за избиение росгвардейца.

Фото: pixabay.com