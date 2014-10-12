На Чугунной типографию тушили 58 сотрудников МЧС

Пожару присвоили ранг номер 2.

Сегодня, 26 июня, на Чугунной вспыхнула типография. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:12. Тушить огонь отправились 58 спасателей и 13 единиц спецтехники. Выяснилось, что на втором этаже здании языки пламени охватили 200 "квадратов".

В 16:40 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС, а в 17:08 — номер 2. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv