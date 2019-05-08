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На Черняховского бойцовская агрессивная собака напала на женщину с щенком

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Пострадавшая уже подала заявление в полицию.

В пятницу, 27 августа, на улице Черняховского бойцовский пес покусал декоративную собачку и ее хозяйку. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Маленькому животному пес прокусил холку и кожу головы. Хозяйке он изодрал ладонь. Теперь женщине придется делать уколы. 

По словам пострадавшей женщины, владелица агрессивной собаки ушла с места случившегося и не извинилась. Пострадавшая такую реакцию не поняла и обратилась к правоохранителям. 

Ранее на Piter.tv: что думают собаководы о возможности введения "ОСАГО для собак".

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: улица черняховского
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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