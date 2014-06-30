Что думают собаководы о возможности введения "ОСАГО для собак"

Страховать предлагают всего 13 пород и их метисов, которые официально признаны потенциально опасными.

"ОСАГО для собак", так коротко уже окрестили новую законодательную инициативу петербургских депутатов. В ЗакСе приняли документ об обязательном страховании ответственности владельцев потенциально опасных собак. Законопроект будет направлен на утверждение в Госдуму и в случае его принятия таких собак нельзя будет выгуливать без этого документа.

Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", страховать предлагают всего 13 пород и их метисов, которые официально признаны потенциально опасными. Это, например, акбаш, американский бульдог, питбульмастиф. Тибетского мастифа среди них нет, но для мальчика Айка Тадевосяна встреча с этой собакой закончилась больницей. Ему потребовалась пересадка кожи на предплечье. При этом с хозяйки собаки удалось взыскать 400 тысяч только спустя 15 месяцев судебных тяжб. Мама пострадавшего мальчика считает, что страхование ответственности поможет избежать таких разбирательств.

Ольга Леонова, член кинологического клуба, новость о полисах для собак встретила с пониманием. Она готова его приобрести. Но что делать с теми, кто бесконтрольно разводит животных? Для начала, считаеь Ольга, нужно всех пересчитать и внести в базу. Есть вопросы и к списку потенциально опасных собак.

На прошлой неделе в Кудрово бойцовская собака напала на шпица.

Фото: pexels