Хозяев опасных пород собак могут обязать платить страховку

Без этого документа хозяин не сможет выгуливать свое животное за пределами принадлежащей ему огороженной территории.

Комитет по законодательству Смольного рассмотрел инициативу об обязательном страховании для владельцев потенциально опасных пород. С такой инициативой выступили Юрий Бочков и Денис Четырбок.

Правки предлагается внести в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ожидается, что без страховки владельцы опасных собак не смогут выгуливать животное за пределами принадлежащей им огороженной территории.

Перечень потенциально опасных пород можно узнать в постановлении правительства РФ от 29 июля 2019 года.

Ранее мы писали, что петербурженка разыскивает лисицу, которая убежала во время прогулки.

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