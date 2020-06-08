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Петербурженка разыскивает лисицу, которая убежала во время прогулки
Сегодня, 7:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка разыскивает лисицу, которая убежала во время прогулки

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Женщина сообщает, что животное не выживет в дикой природе.

В Петербурге ведется розыск лисицы, которая убежала во время прогулки на Канонерском острове. Клич о помощи бросила хозяйка животного в социальных сетях.

Вылезла со шлейки и ошейника. Она не выживет в дикой природе. Если кто-то увидит, прошу поймать!

Написала хозяйка лисы, предложив вознаграждение тому, кто вернет домой ее любимицу

Петербурженка рассказала, что у лисы есть зажившая рана на правой лапе, а также сломан левый нижний клык. Животное чипировано.

Помогите, пожалуйста.

Попросила встревоженная хозяйка

Ранее мы писали, что пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Мельникова

Теги: домашние животные, лисы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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