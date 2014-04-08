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За 2 месяца по ОЖД перевезли почти 2 тысячи животных без владельцев
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 2 месяца по ОЖД перевезли почти 2 тысячи животных без владельцев

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Больше всего питомцев отправляли поездами в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.

За январь-февраль 2025 года по Октябрьской железной дороге (ОЖД) перевезли почти две тысячи домашних животных без сопровождения владельцев. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

За первые два месяца текущего года поездами дальнего следования было перевезено 1,8 тысячи домашних животных без сопровождения владельцев. Больше всего питомцев отправляли поездами в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Архангельска.

Перевозки на ОЖД в январе-феврале принесли в бюджет Петербурга 777 млн рублей налогов.

Фото: unsplash (john crozier)

Теги: домашние животные, ожд, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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