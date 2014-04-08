Перевозки на ОЖД в январе-феврале принесли в бюджет Петербурга 777 млн рублей налогов

Бюджет Ленобласти пополнился на 1 млрд рублей.

За январь-февраль 2025 года перевозки по сетям Октябрьской железной дороги (ОЖД) принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 3,1 млрд рублей налогов. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Наибольший объем налоговых отчислений приходится на Ленинградскую область (1 млрд рублей) и Петербург (777 млн рублей).

Также в бюджет Карелии поступило 394 млн рублей, в бюджет Мурманской области – 249 млн рублей, в казну Тверской области – 318 млн рублей, Новгородской – 197 млн рублей, Псковской – 139,1 млн рублей.

В этом сезоне "Лыжные стрелы" в Петербурге перевезли более 12 тысяч пассажиров.

Фото: Piter.tv