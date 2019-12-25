До 1 июля власти Ленобласти хотят зарегистрировать 40 тысяч собак

С начала 2025 года в Ленинградской области по новому закону власти зарегистрировали около 35 тысяч собак.

С начала 2025 года в Ленинградской области зарегистрировали около 35 тысяч собак в рамках вступившего в силу регионального закона о регистрации домашних животных. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии региона Леонид Кротов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Норма об обязательной регистрации действует с 1 января, при этом до 1 июля введен мораторий на штрафы. С начала июля за отсутствие регистрации предусмотрен административный штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

По словам Кротова, до конца июня власти рассчитывают выйти на целевой показатель в 40 тысяч зарегистрированных собак, включая домашних животных, принадлежащих как частным владельцам, так и организациям. В регионе также насчитывается порядка 8,5 тысячи бродячих животных. Для их содержания работают 20 приютов, из которых 7 получают бюджетную поддержку на оплату коммунальных услуг. Ежегодно на это выделяется около 5 млн рублей. Остальные приюты не предоставляют отчетность и пока не получают субсидий.

Дополнительно действуют 4 госцентра временного содержания. Через них ежегодно проходит около 700 животных, преимущественно — собаки.

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