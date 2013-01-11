На Центральном рынке Великого Новгорода загорелось двухэтажное здание

Огонь охватил площадь в 800 кв. м.

В двухэтажном здании по улице Прусской, расположенном на территории Центрального рынка в Великом Новгороде, произошло возгорание. Согласно предварительной информации, общая площадь пожара к текущему моменту составляет 800 квадратных метров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. В экстренном ведомстве уточнили, что ликвидация пламени на месте осложняется сильным задымлением. Огонь тушат 50 специалистов личного состава. Также к работам привлечено 14 единиц техники. Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания. Данных о пострадавших не поступало.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров. Тушение осложняет сильное задымление. ГУ МЧС по региону

Сильный пожар охватил ангар на Предпортовой улице.

Фото и видео: ГУ МЧС России