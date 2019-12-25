На Бухарестской задержали ночных похитителей бензина из чужой "ГАЗели"

В иномарке злоумышленников топливо не вовремя кончилось во время поездки.

В пятом часу утра в пятницу, 23 октября, бойцы Росгвардии задержали на Бухарестской улице юношу и девушку, подозреваемых в краже топлива из чужого автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил припаркованный у "ГАЗели" "Фольксваген". Рядом с фургоном стоял мужчина, сливавший из топливного бака бензин в 20-литровую канистру. Заметив приближающихся бойцов, злоумышленник бросил канистру и побежал во дворы. Вслед за беглецом направили еще один наряд охраны, а в "Фольксвагене" задержали подельницу мужчины.

Есть информация, что во время поездки в иномарке кончился бензин, поэтому девушка и парень решили тихо воспользоваться топливом чужой машины. Злоумышленников передали полиции.

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Фото: pixabay