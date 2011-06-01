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На Бухарестской улице отчим вонзил нож в падчерицу
Сегодня, 11:09
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На Бухарестской улице отчим вонзил нож в падчерицу

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Девушка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В субботу, 13 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга во время конфликта отчим зарезал дочь супруги. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Бухарестcкой улице. Во время семейного скандала 48-летний мужчина ударил ножом в живот падчерицу. Девушку доставили в больницу на карете "скорой помощи".

Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Коллонтай самокатчики открыли огонь по прохожим.

Фото: Piter.tv

Теги: бухарестская улица, нападение отчима, ножевое ранение, отчим, падчерица
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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