На Бухарестской улице отчим вонзил нож в падчерицу

Девушка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В субботу, 13 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга во время конфликта отчим зарезал дочь супруги. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Бухарестcкой улице. Во время семейного скандала 48-летний мужчина ударил ножом в живот падчерицу. Девушку доставили в больницу на карете "скорой помощи".

Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Коллонтай самокатчики открыли огонь по прохожим.

Фото: Piter.tv