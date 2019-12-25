  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Коллонтай самокатчики открыли огонь по прохожим
Сегодня, 10:31
65
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Коллонтай самокатчики открыли огонь по прохожим

0 0

Инцидент произошел возле одного из гипермаркетов.

В Невском районе вооруженные самокатчики стреляли в пару, которая шла в гипермаркет "Лента". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел у дома № 10 по улице Коллонтай в пятницу, 12 ноября. Примерно в 3 часа ночи неизвестные самокатчики открыли огонь из пневматического пистолета. Оружие они направили на девушку и ее 30-летнего жениха. Ранив мужчину в глаз, бандиты скрылись.

Медики доставили пострадавшего в Мариинскую больницу. У мужчины диагностировали проникающее ранение глазного яблока, ранения грудной клетки и левой голени. 

Пара написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают хулиганов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Рябовском шоссе водитель черной иномарки открыл стрельбу.

Фото: Piter.tv

Теги: вооруженные самокатчики, лента, полиция, стрельба на коллонтай
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии