На улице Коллонтай самокатчики открыли огонь по прохожим

Инцидент произошел возле одного из гипермаркетов.

В Невском районе вооруженные самокатчики стреляли в пару, которая шла в гипермаркет "Лента". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 10 по улице Коллонтай в пятницу, 12 ноября. Примерно в 3 часа ночи неизвестные самокатчики открыли огонь из пневматического пистолета. Оружие они направили на девушку и ее 30-летнего жениха. Ранив мужчину в глаз, бандиты скрылись.

Медики доставили пострадавшего в Мариинскую больницу. У мужчины диагностировали проникающее ранение глазного яблока, ранения грудной клетки и левой голени.

Пара написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают хулиганов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Рябовском шоссе водитель черной иномарки открыл стрельбу.

Фото: Piter.tv