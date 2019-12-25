На Рябовском шоссе водитель черной иномарки открыл стрельбу

На Муринской дороге этой же ночью неизвестный пытался ранить 31-летнего инженера.

Вечером в пятницу, 13 ноября, хулиган открыл огонь на Рябовском шоссе. В этот же день в Мурино неизвестный стрелял в 31-летнего жителя Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что около 18:50 вечера водитель черного автомобиля Toyota начал стрельбу у дома № 59 по Рябовскому шоссе. Инцидент произошел после столкновения с иномаркой Volvo. После выстрела дебошир скрылся. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Известно, что около 21:15 часов этого же вечера на Муринской дороге у дома № 61 неизвестный мужчина несколько раз выстрелили в 31-летнего петербуржца, который работает инженером. Затем хулиган скрылся. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv