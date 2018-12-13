На Бухарестской эвакуируют из провалившегося асфальта такси

Иномарка застряла в размытом асфальте из-за аварии на водопроводе.

Специалисты смогли поднять из-под асфальта провалившуюся иномарку. Машина такси оказалась под землей из-за коммунальной аварии: во дворе дома по Бухарестской улице днем 20 мая лопнула конструкция с кипятком. В результате инцидента пострадавших не оказалось.

Ликвидацией проблемы на водопроводе занимаются сотрудники "Теплосети". Они отметили, что пользователи родолжают получать доступ к водным ресурсам, несмотря на ремонтные работы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Бухарестской улице прорвало трубу: машины тонут в кипятке.

Фото и в идео: Piter.tv