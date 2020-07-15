На Будапештской улице прорвало трубу с горячей водой

Из-за прорыва воды повалился дорожный знак парковки.

Ближе к вечеру в среду, 15 июля, на Будапештской улице у дома №2 прорвало трубу с горячей водой, из-за чего улица превратилась в большую грязевую ванну.

Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью с места: на кадрах видно, как из-под земли вырывается поток воды, повалился дорожный знак парковки. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из-за аварии. На место прибыли аварийные коммунальные службы. В комментариях местные жители уточнили, что буквально вчера на улице отключили горячую воду на две недели.

Ранее мы писали, что улицу Зины Портновой затопила горячая вода.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте