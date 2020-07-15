  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:31
110
smirenny
Код вставки плеера

На Будапештской улице прорвало трубу с горячей водой

0 0

Из-за прорыва воды повалился дорожный знак парковки.

Ближе к вечеру в среду, 15 июля, на Будапештской улице у дома №2  прорвало трубу с горячей водой, из-за чего улица превратилась в большую грязевую ванну.

Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью с места: на кадрах видно, как из-под земли вырывается поток воды, повалился дорожный знак парковки. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из-за аварии. На место прибыли аварийные коммунальные службы. В комментариях местные жители уточнили, что буквально вчера на улице отключили горячую воду на две недели.

Ранее мы писали, что улицу Зины Портновой затопила горячая вода.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте

Теги: вода, коммунальные службы, прорвало трубу, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии