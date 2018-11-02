На Будапештской ребенок кидал зажженные петарды на нижние этажи

Местные жители переживали, что он или упадет из окна, или станет причиной пожара.

Вечером 11 ноября несовершеннолетний петербуржец создал опасную ситуацию в жилой многоэтажке. Ребенок кидался с 8 этажа здания горящими петардами. Об этом сообщила очевидица в социальных сетях. Женщина объяснила, что ей удалось вычислить малолетнего нарушителя. Она просит родителей внимательнее следить за своими детьми. Иначе они могут стать причиной пожара на нижних этажах.

Ранее видела как там что-то поджигается периодически и кто-то высовывается на пол тела через ограждение балкона. Думала что выпадет. Как оказалось оттуда же вылетали петарды прокомментировала очевидица

Местная жительница обратилась за помощью в экстренные службы. По номеру 112 заявили, что перенаправят заявление в полицию.Затем в правоохранительных органах передали сведения местному участковому. Известно, что неизвестный выкидывал горящие предметы по Будапештской улице, 61.

Подъезд думаю не стоит тут оглашать , поговорите со своими детьми, пока не случилось беды добавила женщина

Ранее Piter.tv писал о том, что преступник в маске героя "Крика" разгромил домофон и дверь в ЖК "Шуваловский".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб