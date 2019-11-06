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На Будапештской мужчина облил себя горючей жидкостью
Сегодня, 15:26
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nastya960

На Будапештской мужчина облил себя горючей жидкостью

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Он получил ожоги различной степени тяжести.

В Петербурге на Будапештской улице 65-летний мужчина получил различные ожоги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, он применил для этого горючую жидкость. Сейчас он госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести. 

После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота.

Фото: Pixabay

Теги: будапештская, поджег себя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

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