На Будапештской мужчина облил себя горючей жидкостью

Он получил ожоги различной степени тяжести.

В Петербурге на Будапештской улице 65-летний мужчина получил различные ожоги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, он применил для этого горючую жидкость. Сейчас он госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести.

После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота.

Фото: Pixabay