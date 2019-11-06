На Будапештской мужчина облил себя горючей жидкостью

В Петербурге на Будапештской улице 65-летний мужчина получил различные ожоги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, он применил для этого горючую жидкость. Сейчас он госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести.
После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота.
Фото: Pixabay
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