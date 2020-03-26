После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота

Возгорание на 15-й линии Васильевского острова произошло во втором чау ночи.

После пожара в четырёхкомнатной коммунальной квартире в Василеостровском районе эвакуировали 20 человек. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание на 15-й линии Васильевского острова произошло во втором чау ночи. В квартире площадью 70 квадратных метров выгорела обстановка на площади 10 "квадратов". Также спасатели откачали пострадавшего в пожаре кота.

В результате пожара больше никто не пострадал.

Утром в Адмиралтейском районе загорелось здание НИИ растениеводства.

Фото: Piter.TV