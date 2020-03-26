  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота
Сегодня, 10:36
79
nastya960

После пожара на Васильевском острове спасатели откачали кота

0 0

Возгорание на 15-й линии Васильевского острова произошло  во втором чау ночи.

После пожара в четырёхкомнатной коммунальной квартире в Василеостровском районе эвакуировали 20 человек. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание на 15-й линии Васильевского острова произошло  во втором чау ночи. В квартире площадью 70 квадратных метров выгорела обстановка на площади 10 "квадратов". Также спасатели откачали пострадавшего в пожаре кота.

В результате пожара больше никто не пострадал.

Утром в Адмиралтейском районе загорелось здание НИИ растениеводства. 

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, откачали кота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии