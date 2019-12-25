На Братском кладбище в Тихвине восстановили монумент солдату-освободителю

Работники ТВЗС вернули в первозданный вид винтовку.

Сотрудники Тихвинского вагоностроительного завода закончили реконструкцию монумента солдату-освободителю на Мемориальном комплексе "Братское кладбище". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".



За время работ был укреплен фундамент памятника, снято старое покрытие. Кроме того, произведена покраска монумента. Кроме того, работники модельного цеха восстановили разрушенную винтовку, которая за 50 лет успела износиться.

В данный момент монумент полностью восстановлен.

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Фото: tihvnskai_telega