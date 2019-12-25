На Братском кладбище в Тихвине прошло захоронение останков героев Великой Отечественной войны

В понедельник, 22 июня, волонтеры из Тихвина захоронили останки советских солдат на городском Братском кладбище. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Тихвинская телега | Новости Тихвина.
Всего в День памяти и скорби были упокоены 119 советских героев Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами. Все они погибли в сражениях под городом.
Ранее мы рассказали о том, что в День памяти и скорби в городах России зажгли сотни свечей.
Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все