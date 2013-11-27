На Боровой задержали четырёх человек за нападение на магазин

Спустя 20 минут в полицию поступает похожее обращение: четверо человек распыляют аэрозоль и ограбили магазин.

Накануне вечером, 5 мая, группа молодых людей напала с аэрозольными баллончиками на продавца и воровала товары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу области.

Первый инцидент произошел на Разъезжей улице в сетевом супермаркете, сообщение полиции поступило в 19:15. Там, молодые люди брызнули аэрозолем в продавца и украли товары с полки. Спустя 20 минут в полицию поступает похожее обращение: четверо человек распыляют аэрозоль и ограбили магазин, но уже на Боровой улице.

Группа была задержана полицией на Воронежской улице у дома 3. Среди злоумышленников были неработающие двое мужчин и две женщины. Их возраст варьируется от 19 до 37 лет. Они были отправлены в отдел полиции для составления протоколов.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал, что нетрезвые петербуржцы справили нужду и обокрали девушку на мосту Александра Невского.

Фото: Piter.tv