Нетрезвые петербуржцы справили нужду и обокрали девушку на мосту Александра Невского

Рядом как раз проезжал наряд ППС, они приняли мужчин, когда те подходили к концу моста.

Два петербуржца (24 и 31 год) шли по мосту Александра Невского, и за это непродолжительное время они успели справить нужду, выпить пиво, украсть у прохожей наушники и тут же отправиться в отделение полиции. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Два петербуржца шагали по мосту через Неву, попивая пенное. Сначала, никого не стесняясь, они справили нужду прямо на мосту. А затем с помощью ножа отобрали у девушки наушники. Петербурженка от испуга выскочила на проезжую часть и чуть не попала под колеса автомобиля. Сопротивление она оказывать не стала и сразу вызвала полицейских.

Рядом как раз проезжал наряд ППС, они приняли мужчин, когда те подходили к концу моста. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее пожилая петербурженка кулаками разрешила конфликт подростков на детской площадке.

Видео: Piter.tv