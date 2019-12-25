На Большом Сампсониевском проспекте построят новый жилой дом с видом на Неву и мост

По итогам рассмотрения на Градсовете проект доработали.

В Петербурге согласован проект современного жилого дома, который появится на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина, рядом с Гренадерским мостом. Новостройка займет участок вблизи Выборгской набережной и будет соседствовать с объектами культурного наследия — в том числе бывшими зданиями завода "Людвиг Нобель". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Жилой дом высотой 11 этажей спроектирован архитектурным бюро "А2". В нем предусмотрены встроенные помещения, подземная автостоянка, детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха для жильцов.

По итогам рассмотрения на Градсовете проект доработали: упорядочили фасадную сетку окон, смягчили архитектурные акценты. Здание будет выполнено в кирпичной и светлой керамической облицовке, а верхний этаж — из металла, гармонирующего с городским пейзажем.

Проект получил положительную оценку экспертов и был утвержден. Новостройка станет частью обновлённого облика квартала с видом на Неву и будет сочетать современные стандарты комфорта с уважением к архитектурному контексту района.

На Лиговском проспекте построят гостиницу с восстановленным историческим фасадом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре