На Большой Пороховской в ДТП попал служебный трамвай

Водитель автомобиля, врезавшегося в трамвай, не отличался примерным поведением.

В ночь на пятницу, 3 января, пользователи соцсетей рассказали об аварии у дома №24 по Большой Пороховской улице. Легковой автомобиль черного цвета врезался в служебный трамвай, выходивший на регулярный ночной маршрут.

Очевидцы предположили, что водитель иномарки, выехавшей на встречную полосу, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пользователи соцсетей иронически обратили внимание что в ДТП может быть виноват трамвай, который "сам выехал на встречку".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео падения горящего мужчины с крыши на Боровой улице.

Фото: vk.com/spb_today