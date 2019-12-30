На Большой Пороховской в ДТП попал служебный трамвай

В ночь на пятницу, 3 января, пользователи соцсетей рассказали об аварии у дома №24 по Большой Пороховской улице. Легковой автомобиль черного цвета врезался в служебный трамвай, выходивший на регулярный ночной маршрут.
Очевидцы предположили, что водитель иномарки, выехавшей на встречную полосу, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пользователи соцсетей иронически обратили внимание что в ДТП может быть виноват трамвай, который "сам выехал на встречку".
Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео падения горящего мужчины с крыши на Боровой улице.
Фото: vk.com/spb_today
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