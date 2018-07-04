На Большой Морской улице в Петербурге открыли Дом Африки

Подобное пространство появится осенью в Москве.

Сегодня, 26 июля, в Петербурге на Большой Морской улице открылся Дом Африки. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Площадка станет центром развития дипломатических, культурно-образовательных, деловых и общественных связей с Африкой.

Здесь будут проводиться конгрессы, конференции, круглые столы, выставки, концерты и официальные приемы. Александр Бельский, председатель петербургского ЗакСа

Подобное пространство появится осенью в Москве.

Ранее на Piter.TV: делегация из Намибии прибыла в Петербург для участия во втором саммите Россия — Африка.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский