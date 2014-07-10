Делегация из Намибии прибыла в Петербург для участия во втором саммите "Россия – Африка"

Высокопоставленная делегация из Намибии прибыла в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия – Африка", который пройдет 27-28 июля.

Вице-президент Намибии, Нанголо Мбумба, возглавляет делегацию, которая приземлилась в аэропорту Пулково на специальном рейсе. Об этом пишет ТАСС.

Ранее, президент Намибии, Хаге Гейнгоб, подчеркнул в интервью, что подобные встречи, как предстоящий саммит, имеют большое значение для укрепления отношений между странами. Он также выразил надежду на обсуждение вариантов сотрудничества и идеи формирования многополярного мира на саммите.

Первый саммит "Россия – Африка" состоялся в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". На этот раз Петербург примет делегации из различных африканских стран, чтобы обсудить перспективы развития взаимовыгодных партнерских отношений и сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков объясняет причины перехода на удаленную работу в Петербурге во время саммита "Россия – Африка"

Фото: Piter.TV