Делегация из Намибии прибыла в Петербург для участия во втором саммите "Россия – Африка"

Вице-президент Намибии, Нанголо Мбумба, возглавляет делегацию, которая приземлилась в аэропорту Пулково на специальном рейсе. Об этом пишет ТАСС.
Ранее, президент Намибии, Хаге Гейнгоб, подчеркнул в интервью, что подобные встречи, как предстоящий саммит, имеют большое значение для укрепления отношений между странами. Он также выразил надежду на обсуждение вариантов сотрудничества и идеи формирования многополярного мира на саммите.
Первый саммит "Россия – Африка" состоялся в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". На этот раз Петербург примет делегации из различных африканских стран, чтобы обсудить перспективы развития взаимовыгодных партнерских отношений и сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков объясняет причины перехода на удаленную работу в Петербурге во время саммита "Россия – Африка"
Фото: Piter.TV
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