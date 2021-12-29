На Большой Конюшенной откроется особая кофейня "СПЭШЛ"

Кофе будут варить выпускники детских домов Петербурга и Ленинградской области. Открытие запланировано на март.

Директор благотворительного кластера "Анна помогает" Олег Бележенко рассказал о концепции будущей кофейни: здесь будет проработанное меню с вкусной кухней, профессиональное оборудование, дизайнерское оформление. Ребята из детских домов, которые окончили курс бариста в кластере "Анна помогает", смогут пройти стажировку в кофейню "СПЭШЛ".

С одной стороны, это необычная кофейня, наша концепция "СПЭШЛ" – особое отношение, особая кофейня. Мы не хотим быть местом, которое вызывает жалость, и, куда приходят, потому что здесь работают сироты. Мы хотим быть классной кофейней, куда в первую очередь приходят люди, потому что здесь вкусно, уютно, хороший сервис. Хочется создать место, где ребята буду понимать: может быть большой поток людей, очереди, запара на кухне. Но при этом нам важно соблюсти социальный контекст: если человек пришел в кофейню выпить кофе, он вкусно позавтракал, ему все понравилось, а потом он узнал, что парень, который делал кофе, это парень с такой необычной историей. Хочется, чтобы люди думали: как здорово, что есть такое место. Олег Бележенко, директор кластера "Анна помогает"

Ранее директор благотворительной организации рассказал Piter.TV, с какими трудностями сталкиваются молодые люди после выпуска из детского дома.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Анна помогает