Как в Петербурге помогают выпускникам детских домов – интервью с директором кластера "Анна помогает"

Благотворительный кластер "Анна помогает" поддерживает выпускников детских домов, которые оказались в трудной ситуации.

Мы поговорили с директором кластера "Анна помогает" Олегом Бележенко и узнали, с какими трудностями сталкиваются ребята из детских домов и как им помогают в решении жизненных проблем.

Как создавался благотворительный кластер "Анна Помогает" и чему он посвящен?

Когда у меня начали появляться идеи о том, какие благотворительные проекты можно создать, я пришел к Евгению, настоятелю Анненкирхе, лютеранской церкви св. Анны, и предложил ему свои инициативы. В итоге появилась "Анна Помогает". В 2020 году, когда шла пандемия, мы выиграли президентский грант и начали помогать людям, которые пострадали в covid, и среди этих людей мы выявили большое количество выпускников детских домов. Мы начали приезжать к ребятам, давать продуктовые наборы, общаться с ними. И к концу 2020 года мы созрели для того, чтобы стать организацией, которая помогает именно выпускникам детских домов.

Как выпускники детских домов узнают о кластере "Анна помогает"?

Сначала мы сами приезжали к ребятам в интернаты, знакомились на их территории. И мы стали думать как сделать так, чтобы ребята сами к нам приезжали. Так у нас появился курс по визажу для выпускниц детских домов, в процессе курса мы также узнаем, какая помощь требуется. После появились курс по ногтевому сервису, фотомастерская и курс бариста. Первые большие группировки ребят пришли к нам благодаря Саше, тоже выпускнице детдома, которая работает в нашей команде. Сначала это было несколько ребят в месяц, теперь у нас находятся на попечении 40 человек. Мы заключили соглашения с бюджетными организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас мы сотрудничаем с четырьмя районами города, это небольшой поток: 10 человек в год.

С какими проблемами сталкивается молодой человек после выпуска из детского дома?

Много ребят нигде и никогда не работали, многие не знают, где работать и что делать, а им нужно оплачивать аренду или коммунальные услуги. Если ребятам негде жить или у них плохие условия жилья, мы помогаем: можем оплатить хостел или найти временную квартиру с помощью партнеров. Также помогаем купить мебель в квартиру, полученную от государства. Третий момент – образование, ребята не знают, где и зачем учиться. В новом центре будет компьютерный класс, здесь будут проходить бесплатные занятия с репетитором, чтобы помочь ребятам сдать ЕГЭ, поступить куда-то.

В каких еще направлениях кластер выстраивает работу по социальной адаптации молодых ребят?

Наша задача – расширять опыт ребят и создавать для них новую среду. Мы хотим показывать как можно больше направлений для развития. Например, наша фотомастерская, но мы не готовим профессиональных фотографов, это история про глубокую психотерапию: у некоторых ребят нет альбома с фотографиями, нет счастливых воспоминаний из детства, поэтому в фотостудии мы делаем такие проекты. Для ребят – это возможность найти для себя опору и рассказать личную историю. Мы проводим киноклуб, вместе готовим еду, проводим занятия по керамике, живописи, музыке. В новом центре мы откроем компьютерный класс и организуем мастерские с производством, чтобы мы не только обучали навыкам, но давали временную работу. Здесь мы сделаем мастерскую по вязанию игрушек, шитью и арома-мастерскую.

Какие возможности для молодых ребят открывает курс бариста?

Мы про такую историю, как транзитное трудойстройство. Этот тот инструмент, который я сейчас стараюсь создать – модель, при которой человек, нуждающийся в работе, получает необходимые навыки, практику, стаж и уверенность в том, что ему это интересно и он это может. И эта модель отработана у нас на курсе бариста. У нас есть бесплатный курс, длится он один месяц: мы будем изучать теорию, проходить практику, ездить на обжарку. За это время мы максимально погружаем в субкультуру кофеен Петербурга. Мы стараемся объяснить, что бариста – это не только про варку кофе, это еще и общение с людьми, сервис, определенное качество.

Чем будет отличаться новая кофейня "СПЭШЛ"?

В "СПЭШЛ" на Большой Конюшенной мы хотим воплотить все наши лучшие задумки: классный дизайн, вкусная кухня, классное оборудование, большой поток людей, проходимое место, все будет по-взрослому. С одной стороны, это не обычная кофейня, наша концепция СПЭШЛ – особое отношение, особая кофейня. Мы не хотим быть местом, которое вызывает жалость, мы не хотим быть местом, куда приходят, потому что здесь работают сироты. Мы хотим быть классной кофейней, куда в первую очередь приходят люди, потому что здесь вкусно, уютно, хороший сервис.

Кто из подопечных кластера "Анна Помогает" успешно социализирован в Петербурге?

Ефим, потрясающий парень, был одним из первых, кто к нам пришел, и первым, кто прошел курс бариста. Если мы возьмем список проблем год назад и сравним с тем, что сейчас, мы устранили большое количество проблем: у парня есть работа, у парня есть жилье, новое хобби, у него появились отношения, парень занимается с психологом, сейчас пойдет учиться на грант в "Больше кофе". Если сравнивать Ефима сегодняшнего и того, кем он может стать через пять лет, работа должна проводится огромная. Как Ефим у нас человек шесть: с такой сложной ситуацией. Всего у нас 35 ребят, мы всем даем равные условия и по-равному готовы вкладываться.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram / @anna.pomogaet