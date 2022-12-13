Как горный гид из Петербурга учит творчеству детей в Непале

Петербурженка рассказала Piter.TV о том, как организовала благотворительную миссию помощи детям из Непала.

Путешественница и горный гид Настасья Гржибовская устраивает походы в горы Сибири, а также по Непалу. Девушка влюбилась в уникальную страну в Гималаях, как она отмечает, "величайшие горы заняли огромное место в моей душе" и не только горы, но и местные жители, а главное – чумазые непальские детишки.

Я видела, как люди живут в деревнях, как детки там учатся, с соплями по колено, с пакетиками идут в школу. И у них там ничего нет: нкаких ручек, карандашей, ничего. Настасья Гржибовская, путешественница, горный гид

Настасья захотела поучаствовать в жизни королевства не со стороны туриста, а изнутри – полностью погрузиться в мир непальцев. Девушка изучала волонтерские организации, однако их мотивация не подходила петербурженке, в итоге – она придумала собственный проект под названием "Кооператив Радуга". В 2022 году после похода она осуществила свою идею – отправилась работать сельской учительницей к юным непальцам.

Я не собиралась делать ничего глобального, думала, просто прийду в школу: буду красить стены, сидеть и играть с детьми. Я знала, что найду дело даже со своими копейками. Потом я набралась смелости и написал пост о том, что хочу пойти к детям, купить им красок и кисточек. За первую неделю у меня набралось 10 тысяч рублей: переводили друзья по 100-200 рублей, потом начали переводить незнакомые. Через три недели мы собрали 50 тысяч рублей, я купила канцелярию: 30 килограмм кисточек, красок и прочего. А уже в Непале на фабрике докупила грелок для горячей воды, так как там нет отопления. Еще купила 160 рюкзаков и отправилась в школу. Настасья Гржибовская, путешественница, горный гид

С шестью огромными баулами девушка пошла в деревню Лапагон, где проживает народ таманги. Там она пробыла несколько месяцев: на уроках дети рисовали гуашью, раскрашивали героев из советских мультфильмов, вырезали из бумаги и картона.

Я очень стеснялась, переживала, как с ними общаться. Я достала пластилин и предложила им полепить. Пластилин они увидели первый раз в своей жизни - они все ахнули, стали трогать разноцветные прямоугольники. Я им показывала, что делать, они брали кусочки, мяли их и делали шарики – для них это был настоящий восторг. Настасья Гржибовская, путешественница, горный гид

О приключениях и уроках в Непале девушка рассказывает в Telegram-канале, делится фото и видео того, как ее маленькие друзья занимаются творчеством.

Через неделю мы с ними подружились, они стали называть меня сестра (учителей там называют мисс). Они знали, что я строже, чем их учительница, и у меня можно легко вылететь, если ты орёшь и мешаешь остальным. Они стали приходить за мной к дому: сначала три человека, потом десять, и такой дружной шайкой мы шли в школу. Они ходили со мной за ручку, то есть я не могу, сказать, что я была у них учительницей, скорее – другом, которого интересно слушать, потому что каждый раз я предлагала им что-то новое. Настасья Гржибовская, путешественница, горный гид

За год Настя побывала два раза в школах в разных деревнях, сейчас девушка уже в горах и совсем скоро, через месяц, она вновь ткнет пальцем на карте, случайно выберет деревню и отправится к непальским детишкам с сумками, набитыми красками, бумагой и пластилином. К осени девушка мечтает накопить достаточную сумму, чтобы купить конструкторы и подарить их малышам, у которых была в самый первый раз, ведь они с нетерпением ждут свою "раша тичер".

Фото, видео: Piter.TV, архив героя