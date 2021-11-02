На Большеохтинском мосту образовалась большая пробка

В целом дорожную ситуацию оценивают на 5 баллов.

Вечером во вторник, 2 ноября, петербуржцам приходится тратить много времени, чтобы добраться домой. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в целом ситуация оценивается в пять баллов, однако некоторые участки окрашены в "красный".

Как обычно, большие заторы образовались в центре города. Читатель Piter.tv сообщил, что в районе Большеохтинского моста водители встали "намертво".

Судя по "Яндекс.Картам", всему виной перекрытие движения (с 17:30 до 19:05) и две аварии, обозначенные петербуржцами. Из-за этого "бордовым" окрасились Тульская и Новгородская улицы, улицы Бонч-Бруевича и Лафонская, а также улица Красного Текстильщика и часть Синопской набережной. Читатель Piter.tv уточнил, что стоит на одном участке уже 45 минут.

Не повезло и тем, что едет в районе станции метро "Площадь Александра Невского".

"Стоит" также набережная Обводного канала, улица Академика Лебедева, Петропавловская улица и другие.

Фото: Яндекс.Карты

Видео: Piter.tv