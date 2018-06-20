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На Большой Московской загорелся алкогольный магазин
Сегодня, 7:45
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lesjasap

На Большой Московской загорелся алкогольный магазин

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За час заведение потушили пожарные.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 26 апреля представители ГУ МЧС тушили пожар в алкомаркете. Специалистов вызвали по адресу Большая Московская улица, дом шесть около 23 часов вечера. Спустя час им удалось ликвидировать пламя. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Специалисты отметили, что огонь охватил подвальное помещение. Пострадала территория в десять квадратных метров. Пользователи социальных сетей пошутили, что причиной инцидента могли стать покупатели, у которых "подгорело", когда им не продали алкоголь после 22 часов вечера.

На месте пожара работали 15 человек личного состава ГУ МЧС и три единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на Просвещения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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