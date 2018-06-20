Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на Просвещения

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 17 спасателей.

Один человек погиб и один пострадал при пожаре, который случился утром 25 апреля в квартире дома №104/1 по проспекту Просвещения. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Известно, что огонь охватил комнату площадью 16 квадратных метров. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 17 спасателей. Благодаря оперативной работе пожарных возгорание удалось ликвидировать в 07:53. Из дома были эвакуированы 27 человек.

В комнате, где произошел пожар, обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Кроме того, пострадала женщина 1931 года рождения. О ее состоянии ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире на Белы Куна нашли обгоревшее тело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург